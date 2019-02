Hapag-Lloyd Cruises: Bei allem Luxus lockerer an Bord

Nachdem sie auf der halben Welt unterwegs war, wird im Oktober die Europa in die Werft gehen. Einerseits, weil Hapag-Lloyd Cruises seiner Luxusflotte (Europa, Europa 2 und demnächst einer neuen Generation kleiner Expeditionsschiffe) einen Zweijahresturnus – statt der notwendigen vier Jahre – verordnet. Andererseits, weil sich damit die Möglichkeit ergibt, das berühmte Schiff im Sinne neuer Markterkenntnisse zu überarbeiten. Ein Zeitfenster von zwei Wochen reicht, um auch alle Positionen im Katalog der baulichen Maßnahmen durchzuziehen: etwa Grundrisse verändern, Wände verschieben, Leitungen und Versorgungsstränge verlegen.

Lockere Atmosphäre

Dem Refresh der Europa zugrunde liegt eine 360-Grad-Marktstudie, bei der Gäste, Kreuzfahrtinteressierte und Vertriebspartner zum Luxuskreuzfahrtmarkt und explizit zur Europa befragt wurden. Hinzu komme, dass sich im Kreuzfahrtbereich die „Zielgruppen verjüngen“, erklärt Karl J. Pojer, Vorsitzender der Geschäftsführung von Hapag-Lloyd Cruises, anlässlich der Veröffentlichung des neuen Katalogs vor Kurzem in Wien. Was nicht so sehr ihr Alter anbelange, sondern vor allem ihr Lebensgefühl. „Der Luxusmarkt verändert sich, und damit ändern sich auch die Wünsche unserer Gäste sowie potenzieller Neukunden“, so Pojer, in Bezug auf die Neuerungen an Bord, vor allem gelte es „die Europa deutlich moderner und legerer“ zu machen. Ganz eindeutig weist das Ergebnis der Befragung in diese Richtung: Über 80 Prozent wünschen sich ein großes kulinarisches Angebot in Gourmetqualität–und zugleich eine lockere, zwanglosere Atmosphäre. Das hat Auswirkung auf den Dresscode, der auf der Europa besonders gehoben ist. 70 Prozent würden eine legere Kleiderordnung bevorzugen, Gleiches gilt für die freie Platzwahl an kleinen Tischen. Auch für Galaabende und das Captain's Dinner soll es ein modernes Format geben.

Am deutlichsten wird der Gast die Umgestaltungen in der Gastronomie erfahren: Der starken Nachfrage nach Zweiertischen im großen Europa-Restaurant wird Folge geleistet. Zudem wird Platz für ein weiteres Restaurant namens Pearls mit einer Außenterrasse am Heck geschaffen, ein Platz für Seafood und Tapas. Das Fine-Dining-Restaurant Dieter Müller wird durch ein neues abgelöst – Hapag-Lloyd Cruises konnten dafür den Hamburger Drei-Sterne-Koch Kevin Fehling (The Table) gewinnen, der früher bereits Souschef auf der Europa war und nun in Hamburg Furore macht.

20 Tage im Jahr wird Fehling selbst im The Globe stehen, sonst wird das Restaurant wird von einem Stellvertreter aus seinem Hamburger Team geführt. Was das Fitness- und Wellnessprogramm betrifft, wurde ebenfalls nachjustiert: Kurse nach dem Les-Mills-Trainingskonzept werden angeboten, und unter anderem Ernährungsworkshops. Mit dem Refresh der Europa werden auch neue Routen aufgenommen beziehungsweise zwölf Häfen neu angelaufen, wie Murmansk oder Londonderry.

„Wir bleiben klein und können hinfahren, wo andere nicht hinfahren“, erklärt Gabi Haupt, Leiterin Produktmanagement der Europa, die mit maximal 400 Passagieren zu den kleinen Schiffen gehört. Als besondere Routen sind etwa Ostasien geplant – sechs Metropolen inklusive Hongkong, Tokio und Shanghai. Oder von Hamburg über Island und Grönland entlang der Fjorde nach Kanada im Indian Summer. Eine weitere Kreuzfahrt hat auch Schottland und Irland im Fokus.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.02.2019)