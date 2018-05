Offizielle Fotos der royalen Hochzeit veröffentlicht

Der Kensington-Palast in London hat am Montag die ersten offiziellen Hochzeitsfotos von Prinz Harry (33) und Herzogin Meghan (36) veröffentlicht. Die beiden gaben sich am Samstag auf Schloss Windsor das Jawort.

Der Herzogin und die Herzogin von Sussex. – Alexi Lubomirski

Auf den Bildern des Fotografen Alexi Lubomirski ist einmal das Brautpaar lächelnd auf einer Stiege in Schwarz-Weiß zu sehen. Die beiden anderen Bilder sind Gruppenfotos aus dem prachtvollen grünen Salon von Schloss Windsor.

Auf einem der Gruppenfotos ist das Brautpaar mit den Kindern zu sehen, die Meghan in die Kirche begleiteten. Prinz Harry grinst mit seinem Neffen Prinz George um die Wette. Auf dem anderen ist auch die erweiterte Familie zu sehen.

"Der Herzog und die Herzogin möchten sich gern bei allen bedanken, die an ihrer Hochzeitsfeier teilgenommen haben", teilte der Palast per Twitter mit. Die beiden schätzten sich sehr glücklich, dass sie diesen Tag mit all den Menschen teilen konnten, die in Windsor dabei waren und es weltweit an den Fernsehbildschirmen verfolgt haben, hieß es weiter. Prinz Harry und Meghan tragen seit ihrer Hochzeit die Titel Herzog und Herzogin von Sussex.

Das royale Ehepaar mit den Blumenmädchen und Pagen. Inklusive Prinz George und Prinzessin Charlotte. – Alexi Lubomirski

(APA/dpa)