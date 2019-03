Wie gut kennen Sie das "andere Geschlecht"?

Sie war eine bedeutende Vertreterin der europäischen Arbeiterbewegung. Ab 1887 wirkte sie in der polnischen, ab 1898 auch in der deutschen Sozialdemokratie. Die Frauen- und Friedensbewegung findet bis heute ein bedeutendes Vorbild in Rosa ...

Wer hat Angst vor Virginia Woolf? Die britische Schriftstellerin war in den 20er Jahren weit bekannt. In einem ihrer Essays beschreibt sie die beiden Bedingungen für eine eigenständige weibliche Literatur: Geld und ein Zimmer für sich allein. Damit schuf sie einen der meistrezipierten Texte der Frauenbewegung. Wie lautet der Originaltitel?

In der Geschichte haben verhältnismäßig wenige Herrscherinnen so viel verbrannte Erde hinterlassen wie Maria I. Tudor, Königin von England und Irland. Bei ihrem Versuch, den Katholizismus als Staatsreligion einzuführen, mussten viele Protestanten ihr Leben lassen - das brachte ihr welchen Beinamen ein?

Im Gegensatz zu ihrem Mann Franz I. Stephan wurde Maria Theresia von Österreich selbst nie zur Kaiserin gekrönt, sie führte dennoch die Regierungsgeschäfte des Habsburgerreiches allein. Ihre vorteilhafte Heiratspolitik ging in die Geschichte ein. Wie viele Kinder hatte die "Schwiegermutter Europas"?

Die 1997 gestorbene Ordensschwester Mutter Teresa wird vor allem für ihre Betreuung von Leprakranken als Selige verehrt. Welches Zitat stammt von ihr?

Die Wissenschaftlerin Marie Curie ist die einzige Frau unter den ...

Kurze Haare, knielange Röcke und kein Korsett - die französische Designerin Coco Chanel hat die Frauenmode des frühen 20. Jahrhunderts revolutioniert. Lebensweisheiten hatte sie viele, welche stammt tatsächlich von ihr?

Der Mann wird als Subjekt definiert, während der Frau die Rolle des Objekts zugewiesen wird. Eine Rolle, die sie passiv, vom Mann abhängig macht. Von wem stammt "Das andere Geschlecht", die komplexe, 1951 erschienene, Analyse zur Lage der Frau.

Was versteckt sich eigentlich hinter dem kurzen Titel von Alice Schwarzers Magazin "Emma".

Sophie Scholl ist das Gesicht des deutschen Widerstandes gegen die Diktatur des Nationalsozialismus. Welches Zitat stammt von ihr?

Seit 2005 ist Angela Merkel Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Trotz ihrer Leidenschaft für Sprachen wählte sie einst welches Studium?

Am 8. Februar 1952 folgte Königin Elizabeth II. ihrem verstorbenen Vater George VI. auf den Thron. Seitdem überholte sie sogar die Amtszeit ihrer Ururgroßmutter Queen Victoria und gilt seitdem als längst dienende Monarchin Großbritanniens. Wie viele britische Premierminister fanden sich bis zu ihrem 90. Geburtstag zu den wöchentlichen Treffen mit ihrer Königin ein?

Eva Perón war die erste Frau, die in der lateinamerikanischen Politik eine eigenständige Rolle spielte. Sie mobilisierte die Massen für die peronistischen Ideen. War sie bei den einen als machthungriges Anhängsel verhasst, liebten sie die anderen als emanzipatorische Signalfigur. Evita war die First Lady ...

Hillary Clinton kannte man auch lange als "First Lady", ehe sie selbst eine erfolgreiche politische Laufbahn in den USA einschlug. Als 27-Jährige scheiterte sie an einer für sie damals sehr wichtigen Bewerbung. Clinton wollte zu den ...

Im streng muslimischen Pakistan setzte sich Benazir Bhutto zweimal als Premierministerin durch. 2007 kandidierte sie erneut, zwei Wochen vor der Wahl wurde sie jedoch auf einer Massenveranstaltung ermordet.

Hollywood war vor der #MeToo-Bewegung nicht gerade für seine feministischen Ansätze bekannt. Die Schauspielerin Jennifer Lawrence prangerte schon 2015 ...