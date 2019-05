Schwänzen Meghan und Harry den Besuch von Trump?

Royals äußern ihre politische Meinung nicht. Das ist eine Regel des britischen Königshauses, an die es sich zu halten gilt und die nur in den seltensten Fällen gebrochen wird.

Indirekt könnten Herzogin Meghan und Prinz Harry jetzt aber sehr wohl ihre Einstellung geäußert haben. Denn im Gegensatz zu Prinz William und Herzogin Catherine werden sie nicht an dem Staatsbankett teilnehmen, das Queen Elizabeth II für US-Präsident Donald Trump am 3. Juni ausrichen wird.

Offiziell wird als Grund natürlich Baby Archie genannt, das am 6. Mai das Licht der Welt erblickte. Inoffiziell wird gemunkelt, dass das royale Paar mit der politischen Einstellung des US-Präsidenten nicht sympathisiert und das Treffen deshalb schwänzt. Immerhin ist Herzogin Meghan US-Amerikanerin.

Trump reist mit Familie an

Andere Mitglieder des britischen Königshauses sind da offener. Prinz Charles und Herzogin Camilla etwa werden Donald Trump und First Lady Melania auf einen Nachmittagstee in ihr Zuhause Clarence House einladen.

Donald Trump scheint sich jedenfalls auf das Treffen mit den Royals zu freuen. Und nicht nur er, sondern fast die ganze Familie. Denn zu dem dreitägigen Staatsbesuch in London begleiten ihn all seine erwachsenen Kinder und deren Partner. Also Ivanka Trump und Ehemann Jarded Kushner, aber auch Donald Trump Jr. mit Freundin Kimberly Guilfoyle, Eric Trump und Ehefrau Laura sowie Tiffany Trump.

Im Gegensatz zu anderen Staatsgästen werden Donald Trump und Melania übrigens nicht im Buckingham Palace übernachten. Das soll nicht als Affront verstanden werden, vielmehr wird der Palast gerade umfassend renoviert.

(chrile)