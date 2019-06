2,7 Millionen Euro flossen in Prinz Harrys Frogmore Cottage

Die britischen Steuerzahler griffen 2018 tiefer in die Tasche. Insgesamt mussten sie 74 Millionen Euro für alle Royals aufbringen - ein Anstieg um 22 Millionen Euro. Ein großer Teil davon floss in marode Anwesen, wie in das von Prinz Harry.