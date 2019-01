Weißwurst, Stars und etwas Politik- das Spektakel abseits der Streif

Er wird kommen, und er wird es wieder sagen. Jedes Mal, wenn eine Kamera auf ihn gerichtet ist. Damit auch niemand vergisst: „Kitzbühel ist die gefährlichste Abfahrt der Welt.“ Im Umgang mit Medien ist er eben geübt. Und glaubt zu wissen, was die Journalisten hören wollen: kurze, knappe, knackige Aussagen.

Unique Selling Proposition nennt man dieses Phänomen – also ein Alleinstellungsmerkmal, das für jede größere Veranstaltung mit Publikum überlebensnotwendig ist. Selbst für den Event-Reigen von Donnerstag bis Sonntag in der vorletzten Jännerwoche in Kitzbühel, auch bekannt als das Hahnenkamm-Wochenende.

Die Rede ist natürlich von Arnold Schwarzenegger, der die Abfahrt auf der Streif seit 2012 nur ein einmal ausgelassen hat, nämlich im Jahr 2015. Für heuer hat sich der Hollywood-Star und frühere Gouverneur von Kalifornien wieder angekündigt – zum siebenten Mal. Voraussichtlich am Freitag wird der 71-Jährige eintreffen. Rechtzeitig zur legendären Weißwurstparty beim Stanglwirt. Freundin Heather Milligan wird wohl auch mit dabei sein. Das Glamour-Paar wird also wieder sämtliche Kamerateams und Fotografen auf Trab halten. Vor allem beim berühmten Weißwurst-Essen, dessen Eröffnung ohne Schwarzeneggers unverwechselbaren Dialekt kaum vorstellbar ist.

Startschuss für Partymarathon

2500 Gäste werden bei der Weißwurstparty erwartet, die traditionell das meiste Blitzlichtgewitter hervorruft. Rund 3500 Weißwürste sollen, wie es korrekt heißt, aufgezuzelt und verzuzelt werden. Auch österreichische Prominente wie Andreas Gabalier und DJ Ötzi lassen sich mit zahlreichen weiteren Stars vor allem aus Deutschland sowie Skihelden der Vergangenheit die Medienaufmerksamkeit in Kitzbühel nicht entgehen.

Ansonsten bietet sich in der Gamsstadt auch heuer wieder das gewohnte Event-Bild, aber mit einer Neuerung: Den Startschuss geben Donnerstagabend gleich drei Bundesländer und deren Landeshauptleute: „Lokalmatador“ Tirol, Niederösterreich und die Steiermark. Der „Kitzbühel-Empfang“ des Landes Tirol unter Patronanz von Landeshauptmann Günther Platter im Hotel Kitzhof mit Schützenaufmarsch hat bereits Traditionsstatus erlangt. Zum ersten Mal lädt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zum Niederösterreich-Abend in das Hotel zur Tenne. Und da will auch Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer heuer erstmals nicht nachstehen und begeht einen Steiermark-Empfang im Wirtshaus Steuerberg.

Vizekanzler und Sportminister Heinz-Christian Strache wird im Übrigen nicht in Kitzbühel sein (Papa-Monat!), wie sein Büro auf Nachfrage mitteilte. Auch Kanzler Sebastian Kurz wird das Hahnenkamm-Wochenende auslassen. Von der Regierung angekündigt haben sich hingegen Justizminister Josef Moser, Wirtschaftsstandorts- und Digitalisierungsministerin Margarete Schramböck, Verteidigungsminister Mario Kunasek und die Staatssekretärin im Innenministerium, Karoline Edtstadler.

Rennen für den guten Zweck

Am Freitag gesellen sich zur Weißwurstparty noch die Kitz'n Glamour Party im Kitzbüheler Take Five sowie die A1 Kitz Night in Rosi Schipflingers Sonnberg-Stuben. Zum Society-Fixpunkt am Samstag im Anschluss an die Abfahrt zählt auch heuer wieder die KitzCharityTrophy.

Die Prominenten schnallen sich Skier an und wagen sich für einen karitativen Zweck den Zielhang hinunter. Heuer nach seiner Lungentransplantation nicht dabei: der beim Promi-Rennen stets neben Bernie Ecclestone als Zielrichter agierende Niki Lauda. Der Erlös des Wettkampfs kommt in Not geratenen Bergbauernfamilien in Nord- und Südtirol zugute. Für den Abschluss des Partyreigens am Samstagabend sorgen vor allem zwei Events: Die KitzRaceParty in Harti Weirathers VIP-Zelt direkt am Zielhang – mit Schaulaufen der Prominenten auf dem Red Carpet im Vorfeld. Sowie, zur selben Zeit, die Hummerparty im Kitzhof.

Auf einen Blick Hahnenkamm-Wochenende. Der Eventreigen beginnt am Freitagabend mit der Weißwurstparty. Zuvor laden am Donnerstag die Bundesländer Tirol, Niederösterreich und die Steiermark jeweils zum Empfang. Am Freitag gesellen sich zur Weißwurstparty noch die Kitz'n Glamour Party im Kitzbüheler Take Five sowie die A1 Kitz Night in Rosi Schipflingers Sonnberg-Stuben. Für den Abschluss am Samstagabend sorgen vor allem zwei Events: die KitzRaceParty in Harti Weirathers VIP-Zelt direkt am Zielhang sowie die Hummerparty im Kitzhof.



