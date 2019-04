Montblanc: „Heritage“-Linie greift auf Minerva-Klassiker zurück

Mit dem Kauf des Traditionshauses Minerva im Jahr 2006 hat sich Montblanc eine lange Historie und große Kompetenz in Sachen Kurzzeitmessung an Bord geholt. Im Mai kommt nun eine Uhrenlinie auf den Markt, die auf das Design von Minerva-Klassikern aus den 1940er- und 1950er-Jahren zurückgreift. Zu den typischen Gestaltungselementen dieser Vorbilder zählen gewölbte Zifferblätter mit zwei unterschiedlich bearbeiteten Oberflächen, die arabischen Stundenzahlen 12 und 6 sowie stark erhabene Indexpunkte für die Stunden.

Uhrmacherkunst. Das Handaufzugs­kaliber MB M13.21. – (c) Beigestellt