Zeig dich doch endlich, Planet Nine!

Seit 1930 der Pluto entdeckt wurde, hatte das Sonnensystem neun Planeten, und jedes deutschsprachige Kind lernte sich den Merkvers ein, an dessen Ende das Wort „Planeten“ an den Pluto erinnert. Aber 2006 war Schluss, Pluto wurde entthront und zum Zwergplaneten herabgestuft, Nr. 134340, die passt in keinen Vers. Mit betrieben hat das Ganze der Astronom Mike Brown (CalTech), er verfasste gar ein Buch darüber („How I Killed Pluto“) , aber zu Jahresbeginn 2016 machte justament er sich daran – gemeinsam mit seinem Kollegen Konstantin Batygin –, die Lücke zu füllen, er postulierte einen neuen Neunten, „Planet X“ oder auch „Planet Nine“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.05.2018)