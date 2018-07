Dem digitalen Stress auf der Spur

Der Arbeitstag nimmt – gefühlt – kein Ende, weil man 24 Stunden erreichbar ist, auch am Wochenende. Kaum hat man sich an eine neue Softwareversion gewöhnt, steht schon das nächste Update an. Und dann stürzt auch noch mitten in einer wichtigen Arbeit der Computer ab, oder der Drucker streikt. Szenarien wie diese seien große Stressfaktoren für Menschen, berichtet René Riedl. Zumindest in den oberösterreichischen Unternehmen, die der an der FH Oberösterreich und der Uni Linz tätige Betriebsinformatiker jüngst in seiner Forschung untersucht hat.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.06.2018)