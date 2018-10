Bitteres Leben

Das Auge ist platziert wie bei einem Faultier, sehr nahe an Mund und Nase, das gibt ein peinlich plumpes Aussehen und ein Fehlen jeglicher Eleganz. Insgesamt haben sie im Charakter und Aussehen wenig, was einen Naturforscher oder Philosophen interessiert. Da aber die Natur nichts vergeblich produziert, müssen wir annehmen, dass diese trägen, unsinnigen Kreaturen doch ein weise geplantes Glied in der Kette der belebten Natur sind.“ So beschrieb der Brite George Perry 1810 ein Tier im fernen Australien, auf dessen gesamte Fauna die Kolonialherren mit Dünkel blickten, er stellte es seinen Lesern auch mit der ersten publizierten Abbildung vor, sie schmeichelte dem Koala nicht.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.10.2018)