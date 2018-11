Versteckte erotische Minne-Codes

Der „Parzival“ von Wolfram von Eschenbach ist ein vielfach erforschtes Schlüsselwerk der mittelalterlichen Dichtung. Doch ein Bereich stand bisher nicht im Fokus der Wissenschaft: In Dutzenden kleinen und größeren Szenen beschrieb der Dichter Momente, in denen Paare gemeinsam essen und trinken. Anna Kathrin Bleuler, Germanistin an der Universität Salzburg, hat sich für ihre Habilitation genau diese Szenen und deren Symbolik angesehen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.11.2018)