Was Ohren bezeugen

Auch Wale haben Ohrenschmalz, und das nicht zu knapp, im langen Leben der Meeressäuger können sich 25 Zentimeter lange Pfropfen ansammeln. Manche sammeln sich später andernorts, in Naturhistorischen Museen, wo sie so viel Platz belegen, dass man etwa an der Smithsonian Institution in Washington daran dachte, die Staubfänger zu entsorgen. Da kam ein Anruf von Stephen Trumble und Sascha Usenko (Baylor University), die gerade gelernt hatten, dass die Objekte so nutzlos doch nicht sind, ganz im Gegenteil: Sie sind Archive, in denen die Geschichte der Wale und ihrer Umwelt in feinsten Details verzeichnet ist.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.04.2019)