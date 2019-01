Wie gewöhnt man sich am besten das Rauchen ab?

Mit dem Rauchen aufzuhören ist nicht einfach. Es gibt unzählige Methoden, die wenigsten sind wirklich nachhaltig. Eine der vielversprechendsten hat die Grazer Psychotherapeutin Ursula Grohs entwickelt. Sie beschäftigt sich seit Jahren mit Methoden zur Verhaltensänderung. Grohs hat in Graz studiert, in Wien ihre tiefenpsychologische Ausbildung absolviert und sich mit ihren Forschungen und Therapien zunächst auf Kinder und Jugendliche fokussiert. Die Methode, die sie aufgrund ihrer Forschungsarbeit entwickelt hat, ist das sogenannte Psychodynamische Modelltraining (PDM), eine Therapie, die mit psychodynamischen Trainingseinheiten arbeitet. Was aber hat das mit Rauchentwöhnung zu tun?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.01.2019)