Warum haben sich die Europäer früher nicht gewaschen?

Einmal im Jahr baden? Und das unter den skeptischen Augen der Ärzte, die selbst das für gefährlich und gesundheitsschädlich hielten? Was für uns heute unvorstellbar klingt, war jahrhundertelang in Europa Usus und der Gipfel der medizinischen Weisheit. Denn die Ärzte hielten Wasser für krankheitserregend und ungesund, es sollte keinesfalls in den Körper eindringen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.02.2019)