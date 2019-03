Warum sind Diamanten so hart?

Diamanten sind das härteste Material, das wir kennen. Sie bilden sich unterhalb der ältesten Kontinentenmassen, die ein Alter zwischen rund 2,5 Milliarden und 800 Millionen Jahren aufweisen, und entstehen unter extrem hohem Druck in Tiefen zwischen 140 und 200 Kilometern. Sie werden durch vulkanische Aktivitäten relativ rasch in Schloten vom Erdmantel an die Oberfläche befördert. Gefunden hat man die ersten Diamanten in Indien, später in Brasilien und erst Mitte des 19. Jahrhunderts im heutigen Hotspot Südafrika.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.03.2019)