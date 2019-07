Verdichtung? Aber bitte mit Stil

Wachsende Städte lernen aus ihren Fehlern in der Vergangenheit. Zersiedelung und das Bauen auf der grünen Wiese ohne die notwendige Infrastruktur und gut ausgebauten öffentlichen Verkehr in zumutbarer fußläufiger Entfernung sind zum „No-Go“ geworden. Das ist gut so, denn Städte können es sich weder aus ökonomischen noch aus ökologischen Gründen leisten, Wasserleitungen, Kanal und Zufahrtsstraßen auf Kosten der Allgemeinheit für einige Wenige zu errichten. Verdichtung oder Nachverdichtung ergibt Sinn, wenn man das Thema als vielschichtig komplexe Herausforderung sieht, die für jeden Anlassfall und jeden Ort differenziert betrachtet werden muss. Unmittelbar damit verbunden sind Fragen der Erhaltung und Revitalisierung von Bausubstanz und der sorgsamen Konversion, also der Umwandlung der Nutzung, wenn es um ehemaligen Gewerbe- und Industriebau geht.

