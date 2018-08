Kunst aus dem Kühlfach

Es ist ein guter Moment für die zeitgenössische Kunst in Mailand. Private Galerien florieren, prestigeträchtige Sammlungen öffnen ihre Pforten. All das in Zeiten der anhaltend beklagten Wirtschaftskrise in Italien. All das auf Privatinitiative, so wie im Fall der Fondazione Trussardi, die kürzlich für Begeisterung unter den Bürgern sorgte, indem sie den englischen Künstler Jeremy Deller in einem Park das prähistorische Stonehenge in Plastik aufblasen ließ. „Sacrilege“ hieß die Installation, und „Kunst für alle“ lautete die Devise.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.08.2018)