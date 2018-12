Rassismus, Ausbeutung, Drogen: Was aus Brasilien wird

Die faszinierendste Phase im Rahmen periodischer Brasilien-Aufenthalte erlebte ich in den frühen 1980ern, als die täglich an Kraft gewinnende Demokratiebewegung der „abertura“ die Militärs in die Defensive drängte und 1985 die Demokratie zurückbrachte. Unter meinen Gesprächspartnern gab es – wie sich später herausstellte – zwei zukünftige Präsidenten: Fernando Henrique Cardoso (1995 bis 2003) und Luiz Inácio Lula da Silva (2003 bis 2011).

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.12.2018)