Maryse Condé: Familie auf Karibisch

Hätte jemand meine Eltern zu ihrer Meinung über den Zweiten Weltkrieg befragt, hätten sie ohne zu zögern geantwortet, es sei die dunkelste Zeit gewesen, die sie jemals erlebt hatten. Und zwar nicht wegen der Zweiteilung Frankreichs, der Lager in Drancy oder Auschwitz und der Vernichtung von sechs Millionen Juden. Und auch nicht wegen all der nach wie vor ungesühnten Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Sondern, weil sie sieben endlose Jahre lang auf das verzichten mussten, was für sie am allerwichtigsten war: auf ihre Reisen nach Frankreich. Für sie war Frankreich keineswegs der Sitz der Kolonialmacht.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.12.2018)