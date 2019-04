Wissenschaft gegen alternative Geschichtsschreibung: Ungarn, Finnen, Aliens

Seit Anfang des Jahres hat Ungarn also sein eigenes Institut zur Erforschung des Ungarntums: „Magyarságkutató Intézet“, kurz: MaKI. Dieses wurde auf Wunsch vom Minister für Humanressourcen, Dr. Miklós Kásler, gegründet und ist seinem Ministerium zugeordnet. So weit ist das noch nichts Ungewöhnliches. Gewiss, wollte man vorbehaltlos in das zeitgemäße Orbán-Bashing einstimmen, könnte man sich an dem Begriff „Magyarság“ stoßen, das in der deutschen Übersetzung „Ungarntum“ etwas befremdlich anmutet, wohl nicht zuletzt wegen der Analogie zu dem sich selbst disqualifizierenden „Deutschtum“. So einfach darf man es sich mit dem MaKI jedoch nicht machen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.04.2019)