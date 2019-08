Magellan: Als Zimt und Pfeffer lockten

Einmal um die ganze Welt – das muss vor 500 Jahren, am 10. August 1519, das Motto des portugiesischen Seefahrers Fernando Magellan beim Betrachten der Windrose gewesen sein. Den erfahrenen Seebären trieben Entdeckerfreude, Abenteuerlust und weitblickender Geschäftssinn zu dem Wagnis an, den von vielen vermuteten, von keinem noch aufgespürten westlichen Seeweg von Europa nach Asien anzusteuern. Gesucht wurde eine Westroute, die südlich von Brasilien zu den Molukken führte, auch Gewürzinseln genannt, nach den duftenden Exotika, die damals in Europa als die begehrtesten Importgüter unerhörten Reichtum versprachen: Pfeffer, Muskatnuss, Nelken, Ingwer, Zimt und andere Spezereien.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.08.2019)

Meistgekauft