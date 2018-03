Dortmund gegen Salzburg: Treffen sich zwei Fußballwelten

Dortmund/Wien. Keine guten Erinnerungen an Salzburg hat Peter Stöger, ein einziger Sieg mit der Austria gelang ihm in 14 Duellen in der österreichischen Liga (inklusive Wr. Neustadt). Als Trainer von Borussia Dortmund kommt es heute (19 Uhr, live, Puls4, Sky) im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League zum Wiedersehen mit dem seit 30 Pflichtspielen ungeschlagenen Serienmeister aus der Heimat. „Wir sind weit davon entfernt, uns aus der Favoritenrolle herauszustehlen“, sagte Stöger. Ein Vergleich der zwei Klubs mit konträrem Hintergrund und Standing.

