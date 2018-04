Champions League: Bayern gewinnt in Sevilla

Sevilla/Turin. Viermal in Folge ist Bayern München zuletzt in der Champions League an spanischen Klubs gescheitert, am Dienstagabend sollte der erste Schritt zum Ende dieses Fluchs gesetzt werden. Gegner im Viertelfinalhinspiel war mit dem FC Sevilla der Siebente der Primera Division, ein vermeintlich einfaches Los. Mit Jupp Heynckes saß zudem jener Trainer auf der Bayern-Bank, der die Münchner 2013 zum letzten Triumph in der Königsklasse geführt hatte. Am Ende war es zwar mühsamer als erwartet, doch mit dem 2:1-Auswärtssieg hat Bayern die Weichen Richtung Halbfinale gestellt.

Im ausverkauften Pizjuan-Stadion fehlte David Alaba, der ÖFB-Teamspieler fiel wegen eines gereizten Nervs im Rücken aus. Bayern reiste mit dem Selbstvertrauen des 6:0-Kantersiegs gegen Dortmund an, legte aber nicht dieselbe Zielstrebigkeit an den Tag. So wurde der Ball viel zu oft quer herumgepasst, Ribery machte seinem Frust darüber Luft, als er nach einem Foul Ben Yedder umstieß, der theatralisch zu Boden ging, und sah Gelb (13.).

Sevilla verzichtete umgekehrt auf jegliche Schnörkel, spielte nach Ballgewinn schnell nach vorn: Eine Flanke von Ben Yedder legte Hummels unfreiwillig für Sarabia auf, der völlig freistehend vergab (20.). Wenig später machte er es besser, setzte sich im Strafraum gegen Alaba-Ersatz Bernat durch und traf zum 1:0 (31.). Als Vidal angeschlagen vom Platz musste, schien alles gegen Bayern zu laufen, doch Fortuna zeigte Gnade. Eine Hereingabe von Ribery fälschte Navas unhaltbar ins eigene Tor ab (37.).

Bayern kam mit deutlich mehr Biss aus der Kabine, drängte die Spanier in die eigene Hälfte. Sevilla verteidigte nach Kräften, schaffte es aber nicht mehr für Entlastung zu sorgen. So wuchs der Druck der Gäste mit jeder Minute und wurde letztlich belohnt. Scheiterte Martinez zunächst mit einem Volley noch an Soria (66.), köpfelte Thiago kurz darauf eine Ribery-Flanke zum 2:1 ein (68.). Ausgerechnet ein Spanier fixierte somit Bayerns ersten Sieg in Spanien seit fünf Jahren.

Torgarant Ronaldo

In der Neuauflage des Vorjahresfinales führte Ronaldo Real Madrid zum 3:0-Sieg bei Juventus Turin. Der Portugiese setzte mit seinen CL-Toren Nummer 13 und 14 (spektakulärer Fallrückzieher) den eindrucksvollen Lauf in dieser Saison fort, hat bislang in jedem Spiel getroffen. Den Endstand besorgte Marcelo. Die Italiener zeigten ungewohnte Defensivschwächen und müssen im Rückspiel auf ein Wunder hoffen – ohne Spielmacher Dybala, der Gelb-Rot sah (66.).

(swi)