Salzburg in der Europa League: Die Tragik jedes Höhenfluges

Salzburg. Salzburg hat in dieser Europa-League-Saison wirklich Großartiges geschafft. Ein Bundesligaklub spielte im Konzert der europäischen Großen mit. Erstmals seit 1996 keimte sogar die realistische Hoffnung auf die Teilnahme an einem Endspiel auf. Doch nicht der Referee war letztlich schuld, dass diese Vision in der 116. Minute der Verlängerung nach einem Eckball, der keiner war, platzte. Olympique Marseille verlor im Halbfinal-Rückspiel mit 1:2, zog jedoch mit dem Gesamtscore von 3:2 ins Finale ein. Am 16. Mai wartet in Lyon Atlético Madrid.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.05.2018)