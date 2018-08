Salzburg-Aus auf Twitter: "Und jährlich grüßt das Murmeltier"

Zum elften Mal ist Red Bull Salzburg in der Champions-League-Qualifikation gescheitert, diesmal denkbar knapp nach 2:0-Führung gegen Roter Stern Belgrad. Diese Unserie sorgt auch in den sozialen Medien für Ungläubigkeit bis Erheiterung, längst nicht nur in Österreich. Manche Fans wie Red-Bull-Gegner fühlen sich etwa an den Film "Und täglich grüßt das Murmeltier erinnert".

Das Staffelfinale von "How I missed the Champions-League" war wieder großartig. Wie Ted Mateschitzby jedes Jahr aufs Neue die große Fussball-Liebe sucht und scheitert ist einfach köstlich. Ich freu mich schon auf die nächste Staffel #RBS — Finanzbeamter (@derFinanzbeamte) 30. August 2018

Salzburg und das konsequente Scheitern

(red)