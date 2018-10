Champions League: Ronaldos siegreiche Rückkehr

Zum zweiten Mal kehrte Cristiano Ronaldo als Gegner nach Old Trafford zurück. Sechs Jahre lang hatte er für Manchester United gespielt, zahlreiche Titel, darunter seinen ersten Champions-League-Triumph, mit den Red Devils gefeiert. 2009 verabschiedete sich der Superstar zu Real Madrid und schoss die Königlichen fünf Jahre später beim Gastspiel in Manchester zum 2:1-Sieg. Seit Sommer trägt Ronaldo nun das Trikot von Juventus Turin und stellte sich am Dienstag einem neuerlichen Kräftemessen bei Ex-Klub United. „CR7“ war sichtlich motiviert, wirbelte überall auf dem Feld herum und bereitete auch die Führung vor: Seine Flanke landete mit etwas Glück bei Dyabala, der zum 1:0 einschoss (17.).

Juventus stand hinten gewohnt sicher, zog dann und wann leichtfüßig das Tempo an und sorgte für Gefahr: Cancelo (22.) und Ronaldo mit einem Freistoß (38.) scheiterten an Torhüter de Gea. United legte den passiven Fußball der unansehnlichsten Mourinho-Variante nach der Pause ab, kam dem Ausgleich aber nur einmal durch Pogba (75./Stange) nah. Ein Treffer blieb auch Ronaldo verwehrt, Juves makellose Bilanz nach drei Spielen (Torverhältnis 6:0) dürfte dennoch Grund genug zur Freude sein.

Vor der Partie hatte Ronaldo erstmals persönlich zu dem im "Spiegel" vorgebrachten Vergewaltigungsvorwurf der US-Amerikanerin Kathryn Mayorga Stellung genommen.

Bayern feiert glanzlosen Pflichtsieg

Nach dem Befreiungsschlag in der Liga strebte Bayern München danach, in der Königsklasse gegen AEK Athen nachzulegen, um die Diskussionen über die sportliche Krise zu beenden. Das Bemühen war der Mannschaft von Niko Kovac nicht abzusprechen, sie hatte deutlich mehr Ballbesitz und spielte fast doppelt so viele Pässe wie die Griechen, nur gefährlich vor das Tor kam sie in der ersten Halbzeit nicht. Es mangelte an Tempo und Ideen, Torjäger Robert Lewandowski war komplett abgemeldet. David Alaba beobachte den schwachen Auftritt seiner Kollegen wegen Oberschenkelproblemen nur von der Bank aus.

Am Ende setzte sich aber doch die individuelle Klasse durch: Nach einem Eckball kam der Ball glücklich zu Martinez, der artistisch volley einschoss (61.). Lewandowski legte nur zwei Minuten später nach, der Pole brauchte den Ball nach optimalen Stangl-pass von Rafinha aus kurzer Distanz nur noch über die Linie zu drücken (63.). Ein bayerisches Feuerwerk war es nicht, der Pflichtsieg aber lässt Kovac wieder ruhiger arbeiten.

CL-Debütant Young Boys Bern feierte im Heimspiel gegen Valencia den ersten Punkt und das erste Tor. Die Eidgenossen drehten nach einer schwachen ersten Halbzeit und dem Rückstand durch Batshuayi (26.) auf, kamen durch ein Elfmetertor von Hoarau zum Ausgleich (55.). Nur Valencia-Keeper Neto verhinderte im Finish Berns ersten Sieg, lenkte einen Kopfball von Sanogo an die Latte.

Die Ergebnisse im Überblick:

Gruppe E: AEK Athen – Bayern München (Alaba/Bank) 0:2, Ajax Amsterdam (Wöber/Bank) – Benfica Lissabon 1:0.

Gruppe F: Schachtar Donezk – Man City 0:3, Hoffenheim – Lyon 3:3.

Gruppe G: Real Madrid – Pilsen 2:1, AS Roma – ZSKA Moskau 3:0.

Gruppe H: Man United – Juventus 0:1, Young Boys Bern (Schick/Bank) – Valencia 1:1.

(swi)