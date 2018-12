Liverpools Hochdruck-Fußball mit Tücken

Liverpool. In der Premier League wieder Tabellenführer, Vorjahresfinalist in der Champions League – und in dieser Saison nach langem Zögern auch noch nach der Gruppenphase dabei: Liverpool atmet dank des 1:0-Sieges gegen SSC Neapel sehr tief durch.

Die „Reds“ mussten nach drei Auswärtsniederlagen unbedingt gewinnen, um aufzusteigen. In der ungünstigsten Variante hätte sogar das Aus gedroht – also riskierte Trainer Jürgen Klopp im vierten Spiel binnen zehn Tagen wieder einmal alles. Liverpool bot „Highspeed-Fußball“ mit Hochdruck.

Einmal mehr sorgte der Angriffswirbel rund um Mo Salah, Sadio Mané und Henderson an der Anfield Road für Fußball-Ekstase. Am Geschick des Ägypters Salah hatten viele das Gedeih der „Reds“ geknüpft, obgleich er Meilen von der Form der vergangenen Saison mit 41 Toren entfernt ist. Doch er sollte die Fans nicht enttäuschen: er löste sich mit einer Drehung spielend leicht von Mario Rui, lief aus spitzem Winkel auf das Tor zu – und schoss den Ball SSC-Keeper Ospina durch die Beine; 1:0 (34.).

Das von Napoli-Coach Carlo Ancelotti gewählte System, mitzuspielen anstatt bloß zu mauern, konnte Klopps Elf, seit 18 Heimspielen im Europacup daheim ungeschlagen, letztlich nicht irritieren. Liverpool lief, dominierte, presste – und Napoli schien trotz guter Ideen gefangen.

Das erklärt, warum Napoli noch nie in England gewonnen hat. Und lässt doch offen, warum Liverpool auswärts so enttäuscht. Oder bei kniffligen Situationen in der Abwehr weiterhin derart „wackelig“ ist. Oder sich immer wieder diese irritierende, womöglich überhebliche Leichtfertigkeit einschleicht bei vergebenen Angriffen (Mané, 70., 86., 93.), die sich prompt mit unfassbaren Stellungsfehlern (75., Robertson; 92. Lovren!) oder Gegentoren rächt. Klopps Hochdruck-Fußball ist spektakulär, aber mit dieser Abwehr weiterhin ein Drahtseilakt.

CHAMPIONS LEAGUE 6. SPIELTAG

Gruppe A: Brügge – Atlético* 0:0, AS Monaco – Dortmund* 0:2.

Gruppe B: Barcelona* – Tottenham* 1:1, Inter Mailand – PSV Eindhoven 1:1.

Gruppe C: Liverpool* – Napoli 1:0, Belgrad – Paris St. Germain* 1:4.

Gruppe D: Galatasaray – Porto* 2:3, Schalke* – Lok Moskau 1:0.



Gruppe E: Ajax* – Bayern* (21 Uhr, live, Sky), Benfica Lissabon – AEK (21 Uhr, live, Dazn).

Gruppe F: Schachtar Donezk – Lyon, Manchester City* – Hoffenheim (je 21 Uhr, live, Dazn).

Gruppe G: Real* – ZSKA Moskau, Viktoria Pilsen – AS Roma* (je 18.55 Uhr, live, Dazn).

Gruppe H: YB Bern – Juventus*, Valencia?– Manchester United* (je 21 Uhr, live, Dazn).

* für das Achtelfinale qualifiziert