Peter Stögers Rundfahrt am Verteilerkreis

Wien. Gerüchte und Spekulationen gab es etliche um Peter Stöger. Der Wiener, 53, hatte sich seit Sommer 2018 und seinem Ende als Dortmund-Trainer eine Auszeit genommen. Der Ex-Fußballer „genoss das Leben“, erzählte er der „Presse“ Ende Juni, nachdem abermals seine Rückkehr zur Austria kolportiert worden war. „Ich suche etwas Reizvolles, es muss mich ansprechen“, sagte er. Austria? „Nichts dran, eher nicht...“

2013 hatte Stöger die Violetten zum Titel geführt und danach in Köln angeheuert. Den BVB führte er in die Champions League, danach zog er sich zurück. Angebote jedoch gab es, zuerst von Rapid. „Und dann sogar Konkreteres aus dem Ausland, worüber nichts geschrieben wurde“, lachte Stöger. Saudiarabien, China, englische Championship – er lehnte ab. Zuletzt wurde er om Schweizer „Blick“ sogar noch bei Aufsteiger Wattens als Sportdirektor gehandelt.

Mehr Handlungsspielraum?

Dass Stöger jedoch still Kontakt hielt mit Austria für den Job als Sportvorstand nach Dortmunder Vorbild und als Gegenpol zu dem für wirtschaftliche Belange zuständigen Markus Kraetschmer, daraus machte er kein Hehl. Bloß, Vollzugsmeldungen blieben aus. Dafür wurde munter dementiert.

Auch am Mittwoch, als sein Comeback – diesmal von TV-Sender Sky – wieder als „fix“ verbreitet wurde. Er soll Kraetschmer getroffen haben und Mittwochabend FAK-Präsident Frank Hensel sprechen, der diese Personalie zur „Chefsache“ erklärt hat.

Es war vermutlich die letzte „Sprechstunde“ in dieser Causa. Austrias Saison startet am 27. Juni, und jetzt sollte Klarheit herrschen. Wird Stögers Vorstellung nach mehr Handlungsfreiraum erfüllt, angeblich geht es ih nicht vorrangig um Geld, kehrt er vermutlich an den Verteilerkreis zurück. Dann solles noch in dieser Woche verkündet werden. Falls nicht, scheint das violette Kapitel abgeschlossen. Wieder einmal. Fix. (fin)