Der Rückzug des Patriarchen

Uli Hoeneß will nicht mehr. Nach über 40 Jahren in Diensten des FC Bayern will sich der mächtige Sportfunktionär zurückziehen. Im November ist Schluss, kündigte der 67-Jährige, für Wegbegleiter offenbar überraschend und für Kritiker um Jahre zu spät, am Dienstag an.



Der Patriarch des deutschen Fußballs, der Konflikte genoss wie Meisterfeiern und für Wortgefechte mit Christoph Daum, Willi Lemke oder Rudi Assauer bewundert wurde, tritt ab. Er wolle sein „Lebenswerk“, das er am 1. Mai 1979 übernommen und zu einer Weltmarke mit über 1000 Mitarbeitern, 290.000 Mitgliedern und 657 Millionen Euro Jahresumsatz ausgebaut hat, gut geregelt übergeben.

