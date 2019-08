Frauen-Bundesliga: Kantersieg und Burger-Tore

Erstmals seit fünf Jahren hat Nina Burger wieder in der österreichischen Bundesliga getroffen. Die Rückkehrerin trug sich im Gastspiel gegen Wacker Innsbruck zweimal in die Schützenliste ein (71., 88.) und bescherte Neulengbach damit den ersten Saisonsieg.

Wie schaut es aus an der Tabellenspitze?

Auch nach zwei Runden ist Titelverteidiger St. Pölten makellos in der neuen Bundesliga-Saison unterwegs. Meyer (2., 52.), Zver (22.), Mikolajova (34.), Sauer (89.), Zagor (65.), Babicky (75.), Brunnthaler (79.) und Sauer (89.) besiegelten das 8:0-Schützenfest gegen Südburgenland. Stum Graz und Austria/Landhaus, im Vorjahr St. Pöltens härteste Rivalen, trennten sich im direkten Duell 0:0.

Wie schlugen sich die ÖFB-Legionärinnen?

Nicole Billa traf auch in der zweiten Runde der deutschen Frauen-Bundesliga. Die Tirolerin erzielte beim 4:0-Heimsieg der TSG Hoffenheim gegen Aufsteiger 1. FC Köln das 2:0 (9.). Die ÖFB-Teamstürmerin hält damit bei drei Saisontoren, nachdem sie zum Auftakt beim Auswärts-6:1 des Tabellenführers gegen USV Jena einen Doppelpack geschnürt hatte.

Bei Köln spielte Sabrina Horvat durch. Makellos wie Hoffenheim ist bisher nur der VfL Wolfsburg und Bayern München. Turbine Potsdam ist nach einem 6:2-Kantersieg gegen Jena mit drei Punkten dahinter Vierter. Sarah Zadrazil agierte beim siegreichen Team als Kapitänin über die volle Distanz. Nur ein persönliches Erfolgserlebnis gab es für Lisa Makas. Die 27-Jährige steuerte bei der 1:6-Heimpleite des MSV Duisburg gegen Wolfsburg den Ehrentreffer (34.) bei.

Ab in die Länderspielpause...

Das Nationalteam startet am Dienstag nächste Woche (3. September) in der Südstadt gegen Nordmazedonien in die EM-Qualifikation. Teamchef Dominik Thalhammer hat für den Lehrgang in Bad Tatzmannsdorf vorläufig 21 Spielerinnen nominiert. Mit dabei sind mit St.-Pölten-Torfrau Kristin Krammer (17) und Potsdam-Legionärin Marie-Therese Höbinger (18) auch zwei Debütantinnen im Teenager-Alter.

(swi)