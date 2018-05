Chelsea nach 1:0 über Manchester United FA-Cup-Sieger

Chelsea hat zum achten Mal den englischen Fußball-FA-Cup gewonnen. Die "Blues" gewannen am Samstag das Finale im Londoner Wembley-Stadion gegen Manchester United mit 1:0. Das entscheidende Tor erzielte Eden Hazard in der 22. Minute aus einem Elfmeter. United war in der zweiten Hälfte das bessere Team, vergab aber durch Marcus Rashford und Paul Pogba gute Chancen.

Damit ließ Chelsea eine verkorkste Saison, die in der Premier League Endrang fünf und in der Champions League das Out im Achtelfinale brachte, doch noch halbwegs versöhnlich ausklingen. In der FA-Cup-Siegerliste rückten die Londoner ex aequo mit Tottenham und hinter Arsenal (13) sowie Manchester United (12) an die dritte Stelle. Dennoch dürfte Trainer Antonio Conte laut englischen Medienberichten vor dem Aus stehen.

Die "Red Devils" hingegen beendeten die Saison ohne Titel, nachdem es im Vorjahr immerhin zu Triumphen in der Europa League und im Liga-Cup gereicht hatte.

(APA)