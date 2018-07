Panamas Nationaltrainer Gomez geht

Panamas Fußball-Nationaltrainer Hernan Dario Gomez hat seinen Rücktritt eingereicht. "Der Moment ist gekommen, wo ich die schwierige Entscheidung treffen muss, die Füße von dort wegzubewegen, wo ich mein Herz gelassen habe", schrieb der 62-jährige Kolumbianer in einem von Panamas Verband am Dienstag veröffentlichten Brief.

Gomez hatte das Team Panamas 2014 übernommen und zur ersten WM-Teilnahme geführt. In Russland kassierte die kleine Fußball-Nation Niederlagen gegen Belgien, England und Tunesien. Gomez hatte zuvor auch Kolumbien (1998) und Ecuador (2002) bei WM-Endrunden betreut.

(APA)