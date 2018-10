Heinz Lindner: Lehrjahre auf dem Weg zur Meisterprüfung

Nach zwei Jahren und nur drei Pflichtspieleinsätzen sah Heinz Lindner im Mai 2017 die Zeit gekommen. Er musste weg aus Frankfurt, weg von der Eintracht, der er sich im Sommer 2015 hoffnungsfroh angeschlossen hatte. Mit einem Engagement in der deutschen Bundesliga war für den damals 24-Jährigen ein Traum in Erfüllung gegangen. Es lockten Duelle mit Bayern München und Borussia Dortmund, fantastische Fans, ausverkaufte Stadien. Geworden sind es schließlich zwei Bundesligaspiele gegen Schalke und RB Leipzig sowie ein Cupeinsatz beim Fünftligisten Bremer SV. Eine bescheidene Ausbeute. Doch im Tor ist, anders als in der Innenverteidigung oder im Angriff, immer nur für einen Mann Platz, den Kampf um diese Monopolstellung hatte Lindner in der Vorbereitung auf die Saison 2015/2016 gegen den von Bröndby Kopenhagen verpflichteten Lukáš Hrádecký verloren. Bei der Eintracht galt es, die Nachfolge für den um neun Millionen Euro zu Paris SG transferierten Publikumsliebling Kevin Trapp zu klären.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.10.2018)