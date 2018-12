Argentiniens friedlichste Fußballkommune

„Ich bin mit Leib und Seele Boca-Fan“, verrät René Mangini, Vereinspräsident von River Plate in Bell Ville. Seit Tagen läutet das Telefon des kleinen Klubs in der 42.000 Einwohner umfassenden Kleinstadt in der zentralargentinischen Provinz Córdoba pausenlos. „Wir bekommen Anrufe von überall, sogar CNN hat sich gemeldet“, sagt Mangini. Warum? „Unser Klub ist einzigartig in der Welt.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.12.2018)