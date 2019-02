Werder-Stürmer Harnik fällt wochenlang aus

Das gab Werder am Freitag bekannt. "Wir hoffen, dass er schnell wieder fit wird und in der entscheidenden Phase der Saison wieder dabei sein kann", sagte Werder-Trainer Florian Kohfeldt über den 31-Jährigen. Harnik hatte die Bremer im Cup in Dortmund mit einem Tor in der 119. Minute ins Elfmeterschießen gerettet. In der Liga empfangen die Bremer am Sonntag (15.30 Uhr) den FC Augsburg.

(APA)