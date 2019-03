Hasenhüttl im Old Trafford knapp geschlagen

Manchester United gewann im Old Trafford mit viel Mühe gegen den von Ralph Hasenhüttl betreuten Abstiegskandidaten Southampton mit 3:2. Das Siegestor für die "Red Devils" erzielte in der 89. Minute Romelu Lukaku, der eine halbe Stunde zuvor schon zum zwischenzeitlichen 2:1 gescort hatte. Die Gäste waren durch Yann Valery (26.) in Führung gegangen, James Ward Prowse gelang in der 75. Minute das 2:2. Das dritte United-Tor ging auf das Konto von Andreas Pereira (53.). Paul Pogba vergab für die Gastgeber in der 94. Minute einen Elfmeter.

Southampton liegt neun Runden vor Schluss weiterhin zwei Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz, weil Cardiff City in Wolverhampton 0:2 verlor. ManUnited wiederum schob sich an Arsenal vorbei auf Rang vier. Unter Ole Gunnar Solskjaer hält der Rekordmeister auf nationaler Ebene bei 13 Siegen und zwei Unentschieden.

(APA)