Das Fußballmärchen vom Kultklub und dem Tätowierer

Wenn Christopher Trimmel darüber nachdenkt, was den 1. FC Union Berlin ausmacht, dann fällt ihm eine Episode vom 28. Mai 2019 ein. Es ist fünf Uhr früh. Trimmel sitzt am Mittelfeldkreis des Stadions „An der alten Försterei“, der Heimstätte von Union. Ein paar Spielerkollegen sind da, auch der Platzwart und einige Fans. Es gibt Bier. „Und jeder redet mit jedem auf Augenhöhe“, sagt Trimmel.



Rund sechs Stunden zuvor hatten sich im Stadion die Emotionen entladen. Blitzartig leerten sich Ränge. Weil alle auf den Platz stürmten. Völlig überwältigt lagen sie sich in den Armen – Spieler, Betreuer, Fans. Erwachsene Männer weinten wie kleine Kinder. Der Präsident stammelte ungläubig ein paar Halbsätze in die Mikrofone. Der Aufstieg von Union Berlin in die erste Bundesliga war einer dieser Gänsehaut-Momente, wie sie der moderne Fußball immer seltener hervorbringt.

