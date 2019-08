Iran lässt Frauen bei WM-Qualifikationsspiel zusehen

"Frauen dürfen am 10. Oktober 2019 ins Asadi-Stadion (in Teheran, Anm.) gehen, um das Spiel zwischen der iranischen Nationalmannschaft und Kambodscha anzuschauen", zitierte die staatliche Nachrichtenagentur IRNA am Sonntag einen Vertreter des Innenministeriums.

Der Weltfußballverband FIFA hatte zuletzt den Druck auf den Iran erhöht, Frauen Zugang zu den Qualifikationsspielen für die Weltmeisterschaft der Männer 2022 in Katar zu gewähren. Iranische Frauen dürfen seit der Islamischen Revolution 1979 keine Fußballspiele mehr besuchen. Die geistliche Führung im Land begründet dies damit, dass die Frauen vor der maskulinen Atmosphäre und dem Anblick von Männern in Sporthosen geschützt werden müssten.

Ausländische Frauen durften in der Vergangenheit Spiele im Iran anschauen. Auch einer ausgewählten Zahl Iranerinnen wurde dies gestattet, während andere für den Versuch festgenommen wurden.

(APA)