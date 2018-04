Geläutert, aber noch lange nicht geliebt

Die nächsten Wochen sind nicht nur sportlich die wichtigsten in der Geschichte von Red Bull Salzburg, auch eine bessere Chance, Fußballösterreich auf seine Seite zu ziehen, hatte der Klub noch nie. Nimmt Salzburg in der Europa League nach Dortmund nun im Viertelfinale auch die Hürde Lazio Rom (Hinspiel im Stadio Olimpico am Donnerstag), wäre das der größte Erfolg des heimischen Fußballs seit über 20 Jahren. Im Halbfinale würde wohl ein Gegner wie Arsenal London, Atlético Madrid oder gar Schwesternklub RB Leipzig warten, Österreich hätte international wieder eine Reputation, nachdem die Wiener Großklubs zuletzt als Schützenbuden herhalten mussten.