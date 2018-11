Oranje feiert einen Fußball-Coup Deutschland beklagt Abstieg

Rotterdam. Nach dem 2:0-Sieg gegen Weltmeister Frankreich reitet das niederländische Fußballteam auf einer lange nicht gekannten Euphorie-Welle. Medien schreiben „Oranje“ bereits den Status einer baldigen Topmannschaft zu, der im abschließenden Nations-League-Spiel gegen Deutschland am Montag ein Remis reichen würde, um sich anstelle Frankreichs für das Final Four im nächsten Juni zu qualifizieren.

In Deutschland hingegen herrscht Katzenjammer; die seit der WM wankende Fußballgroßmacht musste einen neuen, herben Rückschlag einstecken. Durch den Oranje-Triumph ist die Mannschaft von Joachim Löw in Liga B abgestiegen. Das DFB-Team ist nur noch zweitklassig.



Gruppensieger? Nach dem hochverdienten Sieg gegen den Weltmeister war selbst Ronald Koeman glücklich überrascht: „Wir haben gezeigt, dass wir die Talsohle hinter uns gelassen haben, aber ich habe nicht erwartet, dass wir über die 90 Minuten so viel besser sein würden“, sagte der seit Februar als Bondscoach arbeitende Koeman. Zuvor war er bei Everton gescheitert.

Niederländische Medien kommentierten das Geschehen euphorisiert. „De Volkskrant“ fragte: „Wer ist eigentlich Weltmeister?“ Dass die Niederlande mit dem Sieg just den Abstieg des Erzrivalen aus der A-Gruppe besiegelte, spielte gar keine große Rolle. Vielmehr wurde mit Genugtuung aufgenommen, dass die als Außenseiter gestartete Elftal in Gelsenkirchen Gruppensieger werden könnte. „Wer hätte das vor ein paar Monaten gedacht?“

Die Hoffnung, doch noch den Abstieg in die Zweitklassigkeit zu verhindern, ist dahin. Löw muss für seine Mannschaft am Montag (20.45 Uhr, dazn), zum Abschluss eines vollkommen verkorksten Jahres, eine andere Motivation finden. „Wir haben etwas gutzumachen“, sagte er. „Die Niederlande haben verdient gegen Frankreich gewonnen. Für uns ist dieses Ergebnis natürlich bitter, weil wir damit keine Chance mehr haben, in der Liga A der Nations League zu bleiben. Das müssen wir akzeptieren“, erklärte Löw.

In Deutschland, vor allem beim DFB, nahm man den Abstieg mit Besorgnis wahr. Präsident Reinhard Grindel fordert nun wenigstens einen erfolgreichen Jahresabschluss. „Das Spiel gegen die Niederlande ist von größter Wichtigkeit“, sagte Grindel. „Wir wollen bei der Auslosung zur EM-Qualifikation auf jeden Fall in Topf eins landen“, betonte der Verbandschef. Den Abstieg aus der Liga A bezeichnete er als bitter. Er sei allerdings auch ein Zeichen für ein insgesamt schlechtes Jahr.

Bei einer Niederlage gegen Holland in Gelsenkirchen droht der DFB-Elf bei der Auslosung für die EM-Qualifikation die Eingruppierung in den Lostopf zwei (mit Österreich) und damit ein starker Kontrahent auf dem Weg zum Turnier 2020. Laut Grindel bieten sich für Bundestrainer Löw gegen weniger starke Konkurrenten mehr Möglichkeiten, den Umbruch mit neuen Spielern konsequent voranzutreiben.

Nur die besten zehn Teams kommen bei der Auslosung am 2. Dezember in Dublin in den besten Topf. Acht Plätze sind bereits vergeben. ?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.11.2018)