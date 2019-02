Die Premiere an der Seitenlinie

Wien. Der Frühjahrsauftakt der 2. Liga erfolgt mit historischer Note: Sara Telek wird heute (19.10 Uhr, live, ORF Sport plus) bei der Partie zwischen Blau-Weiß Linz und Wr. Neustadt als erste Frau in einem Zweitligaspiel an der Linie assistieren. Seit 2016 ist die 30-Jährige als Fifa-Assistentin nominiert, im November schaffte sie den nächsten Karrieresprung. „Spekuliert habe ich damit nicht, darauf gehofft schon“, sagt die Wienerin.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.02.2019)