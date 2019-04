Das Salzburger Trainer-Sprungbrett

Salzburg/Wien. Seit Mittwochmittag ist es Gewissheit: Red Bull Salzburg muss sich für die nächste Saison einen neuen Trainer suchen, denn Marco Rose verlässt den österreichischen Meister gen Deutschland. Der nächste Schritt auf der Karriereleiter schien in den vergangenen Wochen schier unvermeidlich, Rose wird ab Sommer die Geschicke bei Borussia Mönchengladbach leiten. Er unterschrieb einen Drei-Jahres-Vertrag.



Damit geht mit Saisonende die bis dato erfolgreichste Trainerära in der Red-Bull-Historie zu Ende. Unter dem 42-Jährigen wurden die Salzburger nicht nur zwei Mal Meister, sie drangen mit dem Erreichen des Europa-League-Halbfinales 2018 auch international in neue Sphären vor. Das Interesse an Rose war groß. Wie groß, lässt sich nur erahnen, aber bei der Pressekonferenz am Mittwoch sagte der Deutsche: „Es gab nicht nur eine Anfrage, es gab mehrere.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.04.2019)