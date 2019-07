Mehr als nur eine Preisfrage

Fußball ist nicht nur das simple Spiel. Es verlangt Strategie abseits des Rasens. Die richtige Taktik, probate Systeme, die passenden Spieler, denen ein Trainer vertraut – all das muss vorhanden sein, ehe eine Saison erfolgreich anheben kann. Und in diesen Fällen betreten Berater, Manager bzw. Vermittler das Feld. Sie bieten ihre Klienten an, halten jahrelang Kontakt mit Klubs. Sie sichten die Lage, wittern die Chance – das große Geschäft. In dieser Branche blüht längst ein Wildwuchs mit absurden Preisen und extremen Methoden, der Ruf wird anrüchiger. Doch das Business der Fußballtransfers vermeldet jährlich neue Umsatzrekorde.

