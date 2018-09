Kletter-WM: Jessica Pilz holt Gold im Vorstieg

Die Niederösterreicherin Jessica Pilz präsentierte sich bei der Kletter-WM in Innsbruck in der Form ihres Lebens. Nur die 21-jährige Wahl-Innsbruckerin und die Slowenin Janja Garnbret konnten die Finalroute im Vorstieg toppen, Pilz war dabei um elf Sekunden schneller, ihr erster WM-Titel damit Gewissheit. "Ich habe mir gedacht: Mach's einfach", jubelte Pilz. "Mit Heimpublikum und in Österreich ist es noch einmal um so viel schöner. Ich kann es noch gar nicht glauben."

Bronze ging an die Südkoreanerin Kim Jain, die Tirolerin Hannah Schubert wurde Achte.

Am Sonntag greifen die Männer in der Olympiaworld ins Geschehen ein (Vorstieg, Halbfinale 13 Uhr, Finale 19 Uhr, je live, ORF Sport Plus).

