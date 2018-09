Der Weltrekord im Zehnkampf ist geknackt

Der französische Leichtathlet Kevin Mayer hat am Sonntag beim Mehrkampf-Meeting Decastar in Talence mit 9.126 Punkten einen Zehnkampf-Weltrekord fixiert. Der Lokalmatador überbot die bisherige, vom US-Amerikaner Ashton Eaton seit 2015 gehaltene Topmarke um 81 Zähler. Der Weltmeister und Olympia-Zweite Mayer war im August als Favorit bei den Europameisterschaften in Berlin frühzeitig ausgeschieden.

(APA/AFP/Reuters)