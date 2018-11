US-Sport: Vor Auflösung des Turnverbandes

Colorado Springs. Das Nationale Olympische Komitee der USA hat Schritte eingeleitet, um dem US-Turnverband infolge des Missbrauchsskandals seinen Status als Dachorganisation abzuerkennen. In dieser Struktur sei der Verband den Herausforderungen nicht gewachsen, sagt NOK-Chefin Sarah Hirshland.

„Ihr verdient etwas Besseres“, schrieb sie in einem offenen Brief an alle US-Turner. „Dem Verband die Anerkennung zu entziehen ist, glaube ich, die richtige Entscheidung.“

Teamarzt Larry Nassar war im Sommer 2017 in drei Urteilen für den Missbrauch teils minderjähriger Opfer zu bis zu 175 Jahren Haft verurteilt worden. Insgesamt waren Anzeigen Hunderter Turnerinnen und Eltern eingegangen, unter den Funktionären wollte man nichts gewusst haben. Ein Untersuchungsausschuss wird nun über die Verbandszukunft abstimmen. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.11.2018)