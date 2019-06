Hamilton dominiert nach Belieben

Le Castellet. Hatte Lewis Hamilton zuletzt in Kanada noch die Hilfe der Rennkommissare und eine umstrittene Zeitstrafe für Sebastian Vettel zum Sieg gebraucht, war Mercedes in Frankreich nun wieder allen überlegen. Zum 63. Mal standen zwei Silberpfeile in der ersten Startreihe – ein Formel-1-Rekord –, und auch das Rennen dominierten sie nach Belieben: Rund sechs bis sieben Zehntel fuhren die Mercedes pro Runde schneller als die Konkurrenz, den logischen Doppelsieg in Le Castellet führte Hamilton überlegen vor Teamkollege Valtteri Bottas (+ 18,056 Sek.) und Ferrari-Pilot Charles Leclerc (18,985) an. Damit hat Mercedes alle acht Rennen dieser Saison gewonnen, allein sechs davon Hamilton.

„Ein tolles Wochenende“, meinte der Brite. „Ich fahre schon lange Rennen, es ist immer eine Herausforderung, immer am Limit. Aber mein Team macht es möglich, dass ich diese Leistungen bringen kann. Ich bin stolz, ein Teil davon zu sein. Gemeinsam schreiben wir Geschichte.“ Saisonübergreifend war es der zehnte Sieg der Silberpfeile in Folge und der 50. Doppelsieg der Mercedes-Geschichte.

„Nicht unverwundbar“

Derzeit scheint es für den 34-jährigen Weltmeister und sein Team nur noch darum zu gehen, wann der nächste WM-Titel feststeht und welche Bestmarken auf dem Weg dorthin noch zu brechen sind. Zum Vergleich: Im Vorjahr war Ferrari-Pilot Vettel seinem Rivalen zu diesem Zeitpunkt noch ebenbürtig, nach dem Grand Prix von Österreich am 1. Juli führte der Deutsche die WM-Wertung an.

Heuer allerdings reist Hamilton mit einem komfortablen 76-Punkte-Vorsprung auf den drittplatzierten Vettel nach Spielberg (Rennen am Sonntag, 15.10 Uhr). Und mit Bottas kommt der erste Verfolger auch noch aus dem eigenen Stall. Zu Saisonbeginn fuhr der Finne noch auf Augenhöhe, inzwischen ist ihm Hamilton enteilt. „Ich fühle mich sicher nicht unverwundbar. Das habe ich nie getan“, erklärte Hamilton. „Aber ich fühle mich stark, ich fühle, dass ich jedes Wochenende mit dem richtigen Fuß starte.“

Während der Mercedes-Star also seinen sechsten WM-Titel jagt, liegt hinter Vettel einmal mehr ein Wochenende zum Vergessen. Sanktion der Rennkommissare gab es für den 31-jährigen Deutschen dieses Mal zwar keine, Startplatz sieben erwies sich in Frankreich aber als Strafe genug. Mitten im Getümmel hatte Vettel schon beim Start allerhöchste Not, sich zu behaupten, die Aufholjagd endete schließlich auf Platz fünf. Kein Trost war da der eine Punkt für die schnellste Rennrunde.

Für das anstehende Grand-Prix-Wochenende in Österreich kündigt sich eine Hitzeschlacht an. Im Vorjahr erlebte Mercedes in Spielberg ein Debakel, Hamilton schied mit einem Benzindruckproblem, Bottas mit einem Hydraulikleck aus. Vettel und Ferrari benötigen in der Steiermark einen Befreiungsschlag. Sonst kann die Scuderia den Titelkampf endgültig abhaken. (joe)



Grand Prix von Frankreich

1. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 1:24:31,198 Std.

2. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes +18,056 Sek.

3. Charles Leclerc (MON) Ferrari +18,985

Weiters: 4. Verstappen (NED) Red Bull +34,905 5. Vettel (GER) Ferrari +1:02,796 Min. 6. Sainz (ESP) McLaren +1:35,462 7. Ricciardo (AUS) Renault 1 Runde 8. Räikkönen (FIN) Alfa Romeo 9. Hülkenberg (GER) Renault 10. Norris (GBR) McLaren.

Fahrer-WM (nach 8 von 21 Rennen): 1. Hamilton 187 2. Bottas 151 3. Vettel 111.

Konstrukteurs-WM: 1. Mercedes 338 2. Ferrari 198 3. Red Bull 136.

TV-Hinweis: „Summa cum Lauda – der unglaubliche Weg des Niki Nationale“, Dokumentation, heute 20.15 Uhr, Servus TV.

