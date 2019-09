Golf: Wiesberger für Tour-Final-Auftakt qualifiziert

Matthias Schwab und Bernd Wiesberger haben mit ihren starken Leistungen bei den European Open in Hamburg in der Golf-Weltrangliste einen weiteren Sprung nach vor gemacht. Wiesberger, Österreichs Nummer eins und in Hamburg Fünfter, verbesserte sich von Rang 41 auf Platz 35. Schwab scheint auf Rang 134 auf und ist damit die neue Nummer zwei in Österreich.

Neben seinem besten Weltranglisten-Ranking seit September 2017 scheint Wiesberger im Race to Dubai auf Rang zwei hinter dem Iren Shane Lowry auf. Der 33-jährige Burgenländer hat sich damit schon fix für das erste der drei Turniere umfassende Finalserie qualifiziert. Diese startet Anfang November (7.-10.11.) mit den 70 besten Golfern der Jahreswertung in Antalya/Türkei, das Feld wird dann für das eine Woche später (14.-17.11.) angesetzte Turnier in Sun City/Südafrika auf 60 reduziert, die besten 50 lösen danach das Ticket für das mit acht Millionen Dollar dotierte Finalturnier von 21. bis 24. November im Jumeirah Golf Estates von Dubai.

Auch Schwab ist als 44. im Race to Dubai gut im Rennen um einen Startplatz in der Türkei. In der Weltrangliste schob sich der 24-jährige Steirer, der in Hamburg mit Rang zwei wieder einmal nur knapp an seinem ersten Turniersieg auf der European Tour vorbei schrammte, von Rang 190 auf Platz 134 vor und machte innerhalb eines Monats 100 Plätze gut.

Schwab überholte Sepp Straka (189.), der im Preisgeld-Schlussranking der US-PGA-Tour auf Platz 119 aufscheint. Der US-österreichische Doppelstaatsbürger spielte etwas über 934.000 US-Dollar ein.

Golf-Weltrangliste: 1. (1) Brooks Koepka (USA) 12,62 Durchschnittspunkte - 2. (2) Rory McIlroy (NIR) 9,68 - 3. (3) Dustin Johnson (USA) 8,81 - 4. (4) Justin Rose (ENG) 7,60 - 5. (5) Justin Thomas (USA) 7,20 - 6. (6) Jon Rahm (ESP) 6,89. Weiter: 35. (41) Bernd Wiesberger (AUT) 2,98 - 134. (190) Matthias Schwab (AUT) 1,10 - 189. (189) Sepp Straka (AUT) 0,88.

Race to Dubai: 1. Shane Lowry (IRL) 3.344 Punkte - 2. Wiesberger 2.944 - 3. Rahm 2.658. Weiter: 44. Schwab 906.

(APA)