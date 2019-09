Der Kenianer Geoffrey Kamworor hat am Sonntag in Kopenhagen den Halbmarathon-Weltrekord um 17 Sekunden verbessert. Der 26-jährige Langstreckenläufer kam in 58:01 Minuten ins Ziel. Die bisherige Rekordzeit von 58:18 Minuten war sein Landsmann Abraham Kiptun im vergangenen Jahr in Valencia gerannt.

(APA/dpa)