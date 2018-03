Formel 1: Vettel gewinnt Auftakt-Grand-Prix in Melbourne vor Hamilton

Ferrari-Star Sebastian Vettel hat am Sonntag den ersten Formel-1-Grand-Prix des Jahres gewonnen. Der 30-jährige Deutsche siegte in Melbourne vor Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes sowie seinem finnischen Teamkollegen Kimi Räikkönen. Der Australier Daniel Ricciardo landete in seinem Heimrennen als bester Red-Bull-Pilot auf Platz vier, der Niederländer Max Verstappen wurde Sechster.

Für Vettel war es der insgesamt 48. GP-Sieg seiner Karriere, der dritte in Australien, wo er auch im Vorjahr gewonnen hatte. Seinen ersten Melbourne-Triumph hatte er 2011 im Red Bull gefeiert.

(APA/DPA)